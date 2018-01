Ilary Blasi sbarca sui social, anche se, a dire la verità il suo è un semplice ritorno. I profili c'erano già, ora ha deciso di condividere un po' di più. E così ecco arrivare le foto private della vacanza romantica alle Maldive con il marito Francesco Totti. I due, approfittando della pausa di campionato, sono partiti senza i tre figli al seguito: Cristian, Chanel e Isabel sono rimasti a Roma.

Sbarca sui social. Eppure anche recentemente a Libero Ilary Blasi aveva sottolineano di non amarli. "E' un mondo che non so usare. Sono un' arma a doppio taglio - aveva detto la conduttrice 36enne - Il problema è che in questa epoca tutti dicono di tutto: una persona può dire, anche dopo 20 anni, "sono stata con tuo marito" e tu sei lì a sostenere che non è vero. La gente può credere all'uno o all'altro. Sul web e i social, tutti possono dire la propria, ma dove è la verità? A me questa cosa fa paura".

Sorprendendo tutti, Ilary Blasi sbarca nuovamente sui social e pubblica le foto private della vacanza con Totti che raccontano giorni sereni nell'atollo dei sogni, dove rilassarsi e assaporare ogni istante della tempo che scorre.

Le foto private della vacanza con Totti immortalano Ilary Blasi in riva al mare in due pezzi, in una l'ex Letterina e l'ex calciatore, ora dirigente giallorosso, si scattano un selfie. C'è anche uno scatto in cui la bionda regala una posa acrobatica a testa in giù. Ora tutto questo è già solo un ricordo. I due sono ritornati da quasi una settimana.