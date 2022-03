Ilary Blasi e Totti: crisi rientrata? I due tornano a farsi vedere insieme nella quotidianità, ma c'è chi dice che...

Ilary Blasi e Francesco Totti sorridono ai paparazzi che li attendono in strada a Roma: niente più facce buie. I due sono stati fotografati dopo un pranzo in coppia sereni e contenti, gli scatti li pubblica Chi. Per il settimanale la crisi sarebbe rientrata, i due tornano a farsi vedere insieme nella quotidianità dopo la maretta che li avrebbe portati a un passo dall’addio, così scrive il settimanale.

La conduttrice 40enne avrebbe ritrovato l’armonia con l’ex Capitano della Roma 45enne, anche se non tutti sembrano pensarla così… Mentre Ilary si getta anima e corpo nel lavoro, pronta a debuttare per il secondo anno consecutivo al timone dell’Isola dei Famosi, al via il prossimo 21 marzo, c’è chi giura che, nonostante i volti allegri di facciata, il matrimonio scricchioli ancora moltissimo.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini regala l’immagine della coppia ritrovata. Aggiunge anche che Noemi Bocchi, la donna indicata da molti come la presunta nuova fiamma di Totti, 34 anni e due figli, divorziata, si sarebbe “rinchiusa tra i suoi affetti più cari raccontando di aver ricevuto minacce sui social e non solo”. Di Più Tv invece fa parlare un insider, una fonte vicina all’ex calciatore.

“Non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno”, assicura l’anonimo. E rivela: “Francesco l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino”.

L’insider sottolinea pure che Noemi non avrebbe preso affatto bene la smentita di Totti sui social: “Il gesto di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme”.

Altri che dicono di conoscere bene i due protagonisti di questa soap mediatica, però, sono di parere opposto: sono convinti che non sarebbe ancora stata scritta la parola fine sul profondo legame che li lega, oltre ad avere tre figli insieme, Cristian, 16 anni, Chanel, 14, e Isabel, 5. “Si ritroveranno più uniti di prima”, concludono, dando così ragione al settimanale che con le foto pubblicate li fa vedere in coppia nella loro quotidianità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2022.