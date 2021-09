Ilary Blasi e Totti a Disneyland Paris con Isabel per il compleanno di Francesco: foto

Ilary Blasi e Totti volano a Disneyland Paris con Isabel per il compleanno di Francesco. L’ex calciatore, capitano indimenticabile della Roma, per i suoi 45 anni, compiuti il 27 settembre scorso, regala un viaggio da sogno alla piccola di casa. Con la coppia e la terzogenita di 5 anni anche la sorella maggiore della conduttrice 40enne, Silvia, con il marito Ivan, che ha sposato il 29 luglio 2019, e le loro due figlie, Stella, 9 anni, e Nicole, 6.

Ilary si prende una pausa dalla tv e approfitta dei giorni liberi dal suo impegno su Canale 5 il giovedì sera con Star in the star per una mini vacanza con Isabel, che da tempo desiderava visitare il famoso parco di divertimenti in Francia.

In tanti erano rimasti sorpresi per la sua assenza sui social nel giorno del compleanno del marito. Il mistero è stato svelato: la Blasi ha festeggiato Francesco lontano da sguardi indiscreti. I figli maggiori, Cristian, che il 6 novembre prossimo compirà 16 anni, e Chanel, 14 anni, ormai grandicelli, presissimi dagli impegni scolastici e dalle uscite con gli amici, hanno preferito rimanere a Roma.

Ilary e Francesco si divertono a provare le attrazioni a Disneyland Paris, a passeggiare ridendo come matti. La bionda ex Letterina si lascia pure portare a spasso sul passeggino della figlioletta. Sono l’immagine della felicità: nessuna ombra di crisi all’orizzonte.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2021.