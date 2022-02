Ilary Blasi e Totti si sono veramente lasciati? Gli amici della coppia smentiscono...

Ilary Blasi e Francesco Totti sono davvero sul punto di divorziare? Il Corriere della Sera, nel sganciare una vera e propria bomba mediatica su una delle coppia più amate d’Italia, non ha usato condizionali: il giornale ha parlato di una crisi profondamente avanzata, giunta al culmine dopo una litigata durante una gita in famiglia a Castel Gandolfo lo scorso 5 febbraio. Ha anche raccontato di una separazione già in atto da tempo nella stessa casa, la loro villa all’Eur, di tradimenti, di Francesco innamorato di un’altra donna. Eppure ora è lo stesso quotidiano a rivelare che amici vicini alla coppia smentiscono categoricamente. I due non si sarebbero lasciati: sarebbe tutto falso.

Quasi venti anni insieme, 17 da sposati, tre figli, Cristian, 16 anni, Chanel 14, e Isabel, 5, Ilary e Francesco hanno sempre catalizzato l’attenzione dei media con un’unione che sembrava perfetta, anche per quell’autoironia e quei siparietti social che li caratterizzavano, quasi una Sandra e Raimondo dei nostri tempi. E’ per questa ragione che la notizia del loro addio in poche ore ha creato il caos. La Blasi, solo una settimana fa, ospite di Michelle Hunziker nello show della svizzera, in un monologo sarcastico e divertente dedicato alla collega 45enne, aveva detto: “Lei due matrimoni, questi amori da favola, idilliaci, fiabeschi, storie che tutti conosciamo insomma… Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che stiamo in crisi, che ci siamo lasciati”.

VIDEO

Sarebbe accaduto proprio quello di cui parlava la conduttrice 40enne in tv. Secondo ben informati la showgirl si sarebbe fatta una ricca risata davanti al gossip del crack con Totti, da qui la linguaccia fatta nelle storie sul social stamane. Quelli che li conoscono bene fanno sapere che avrebbero scelto di non smentire proprio per non alimentare le voci infondate. “Una smentita sarebbe dare troppa importanza a una notizia che lascia il tempo che trova", si legge. Ora non rimane che aspettare e capire quel che accadrà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2022.