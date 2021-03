Ilary Blasi e Totti, pranzo romantico con sorpresa: guarda

Ilary Blasi e Francesco Totti si regalano un pranzo romantico a Roma. E’ una domenica assolata, la celebre coppia esce senza pargoli al seguito e va a gustarsi le prelibatezze di pesce nel famoso Ristorante Rinaldi al Quirinale. Per la conduttrice, che il 15 marzo inizierà la sua avventura in tv con l’Isola dei Famosi, anche una dolcissima sorpresa…

Ilary e Francesco, affiatati, felici, assaporano tante portate, molte di pesce crudo. Nel ristorante, amatissimo da molti romani, sono di casa, ci hanno festeggiato anche il compleanno della mamma della presentatrice, Daniela, lo scorso luglio.

VIDEO

Seduti al tavolo, la Blasi e Totti, mangiano e si scambiano sguardi complici. Nel locale c’è anche Giorgio Panariello, il comico li saluta e immancabilmente si mette in posa per una foto insieme a loro.

Il proprietario del ristorante vuole celebrare Ilary Blasi. Al momento dei dolci, arriva la sorpresa: ha fatto realizzare una torta bellissima con al centro il logo del reality che segnerà il ritorno della bella 39enne in tv dopo un anno e mezzo, l’Isola dei Famosi. Il reality è attesissimo e l’ex Letterina di Passaparola, per la prima volta al timone dello show, è pronta a guidare i suoi naufraghi in Honduras.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2021.