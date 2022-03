Ilary Blasi e i presunti tradimenti di Totti: 'Le corna si dicono o si tacciono? Dipende da...'

Ilary Blasi torna a parlare della bufera che ha travolto la sua famiglia a fine febbraio, quando tutti, anche i giornali più autorevoli, avevano dato il suo matrimonio con Francesco Totti ormai ai titoli di coda. La bionda, intervistata dal Fatto Quotidiano, sui presunti tradimenti dell’ex calciatore 45enne non dice nulla, quando però le si domanda se le corna si dicano o si tacciano, replica sarcastica: “Dipende dal finale che si vuole dare a una storia”.

I rumor di separazione con Totti sono arrivati vorticosi. “Ho cercato di capire il perché stava accadendo”, sottolinea Ilary. Il giornalista le fa notare che, stando insieme da una vita, lei e l’ex Capitano della Roma rappresentano quasi un’anomalia: “Forse è quello; in quei giorni ho ricevuto affetto, persone dispiaciute; in Italia, in particolare a Roma, amano Francesco: è il capitano, brava persona, ha dei valori”. La Blasi, però, subito dopo affonda: “Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ’na mignot*a, traditore”. Per la bionda non è colpa del fatto che Totti venga dipinto come un ingenuo, forse si fida delle persone sbagliate: “Quello sicuro!”.

Se le si chiede di assicurare che la crisi sia solo una chimera e lei e Francesco rimarranno insieme per tutta la vita felici e contenti, Ilary Blasi ride e risponde: “Sono cresciuta con una massima: di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere”.

La Blasi è verace, sincera e senza filtri. A Simona Ventura che, intervenendo sui social all’indomani dei gossip sull’addio, ha fatto un post per manifestare la sua solidarietà alla coppia, tira, senza neppure nasconderlo, la sua stoccata: “E’ vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”. Non ha bisogno di aggiungere altro.

Scritto da: la Redazione il 28/3/2022.