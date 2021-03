Ilary Blasi via social ufficializza la data di partenza dell’Isola dei Famosi. Il reality show inizierà lunedì 15 marzo. Andrà in onda su Canale 5 in prima serata e terrà compagnia agli spettatori per ben 20 puntate.

Camicia avorio con maniche a sbuffo, gonna longuette dorata in pelle, capelli sciolti sempre biondissimi, Ilary è pronta a guidare i naufraghi in Honduras. “Ciao ragazzi, sta per ricominciare l’Isola dei Famosi, sarà un ritorno alle origini, ma soprattutto non vediamo l’ora di farvi viaggiare di nuovo insieme a noi. Ci vediamo il 15 marzo su Canale 5”, annuncia la Blasi ai tanti fan dello show.

Sarà la sua prima volta da conduttrice dell’Isola. Ilary Blasi in studio come opinioniste avrà Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, come inviato in Honduras l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino.

I 16 naufraghi annunciati sono lo youtuber Awed, l’attrice Vera Gemma, Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Francesca Lodo, Angela Melillo, Gilles Rocca, l’ex calciatore Paul Gascoigne, Beppe Braida, Valentina Persia, Akash Kumar, Elisa Isoardi, il visconte Guglielmotti, Roberto Ciufoli, Daniela Martani e Carolina Stramare. Nelle ultime ore si è registrata però una defezione.

La Stramare, Miss Italia 2019, ha deciso di non partire per problemi famigliari. Ancora non si sa chi prenderà il suo posto. I naufraghi prima di volare via dovranno fare cinque vaccini diversi: antitetanica, antiepatite A e B, antitifoide e anticolera. Per loro anche un tampone 72 ore prima di salire sul volo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2021.