Ilary Blasi è esaltata dal viaggio dei suoi sogni. La conduttrice 40enne, che, stando agli ultimi rumor, tornerà in tv a marzo 2022 al timone per la seconda volta dell’Isola dei Famosi, a sorpresa è volata via dall’Italia, ma senza il marito Francesco Totti e i figli al seguito. E’ partita con Luca Tommassini, con cui ha stretto un solido legame durante Star in the star (era il direttore artistico del programma di Canale 5) ed Ennio Meloni, autore tv sempre molto vicino alla bionda. I tre sono in Lapponia, nella Finlandia settentrionale.

Ilary è felice nella terra di Babbo Natale, a due passi dal Circolo Polare Artico, tra renne, aurore boreali e paesaggi innevati da sogno. “Siamo scappati in Lapponia in un sogno sognato da tanti anni…in quelle famose casette da cui guardi il cielo dal letto…”, rivela Tommassini sul suo profilo social dove condivide alcune foto della spettacolare vacanza.

I tre sono arrivati col buio, ma già stamani sono pronti a vivere fantastiche avventure, con gite in slitta a -14, questa è la temperatura lì.

“Siamo arrivati col buio… quindi questa mattina abbiamo scoperto il mondo ovattato che ci circonda… oggi tante avventure… colazione fatta…ora passaggio in bagno e poi via”, rivela ancora il famoso coreografo ed ex ballerino.

La Blasi sorride accanto all’amico: si diverte moltissimo e dormire in un resort tanto bello e particolare, con le casette con il tetto trasparente, la fa davvero sognare. In Lapponia si sente più libera e gioiosa e adotta un look irresistibile con la tutona da orsacchiotto. Un viaggio particolare e che si godrà tutta sola: alla famiglia racconterà tutto al suo ritorno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/11/2021.