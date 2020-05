Ilary Blasi con le sorelle alla visita oculistica insieme ai mariti: Francesco Totti mette gli occhiali

Ilary Blasi va alla visita oculistica insieme alle sorelle Silvia e Melory. Con le tre ci sono anche i mariti, Ivan, sposato con la maggiore, Tiziano, legato alla più piccola della famiglia, appena 30 anni, e Francesco Totti. Lo studio è quello di Melory, ortottista e assistente in oftalmologia: è lei l’esperta della vista. Tutti fanno le prove di lettura da lontano, ma a mettere gli occhiali per la prima volta è uno solo, l’ex capitano della Roma.

Francesco Totti si rassegna. Solo tre anni fa il 28 maggio giocava la sua ultima partita allo stadio Olimpico diceva addio al calcio giocato davanti ai suoi tifosi in lacrime, come lui. Accanto Ilary e i tre figli, in uno dei momenti più commoventi della storia del pallone. Lo sportivo 43enne, però, non è immortale e deve arrendersi al tempo che passa e che qualche fastidio lo porta: Francesco non vede più bene da vicino, è presbite.

La visita oculistica non va benissimo neppure che la Blasi, che da lontano, nel leggere le famose lettere sulla scheda, qualche problemino mostra di averlo. Ma la bella bionda 39enne ha già messo le lenti e si è fatta vedere anche dai follower.

Francesco Totti, invece, è una vera novità e la moglie lo mostra un po’ impietosa ironizzandoci su nelle sue IG Stories: la clip è accompagnata da una musica triste e in sovrimpressione foglie che cadono, come a dire: stai camminando sul viale del tramonto, gli anni passano anche per te, ottavo re di Roma.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/5/2020.