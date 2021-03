Ilary Blasi, voce rotta e lacrime in tv: ecco perché

Ilary Blasi, sempre dissacrante, ironica, sorridente e leggermente sarcastica in tv, stavolta crolla. Voce rotta e lacrime in tv, a Verissimo. La conduttrice 39enne, pronta al debutto alla conduzione dell’Isola dei Famosi, non riesce a trattenere la forte commozione e crolla parlando della morte del suocero Enzo, il padre di Francesco Totti, scomparso a 74 anni per Covid lo scorso ottobre.

Ilary è segnata dal lutto, ha visto il marito soffrire, lei stessa, come pure i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, hanno provato un dolore profondo per la scomparsa dello ‘Sceriffo’. “Non si è mai pronti alla morte di un genitore, non c’è un momento in cui sei pronto. Non c’è un modo e un tempo. Ma sicuramente questo modo in cui è successo a mio suocero è stato crudele e violento”, racconta la Blasi.

“Non hai neanche il tempo di realizzare e capire quello che sta succedendo. Non te ne fai una ragione. E’ un buco nero, non sai più niente: non lo puoi sentire, non lo puoi toccare. Ti vengono poi quei sensi di colpa, parlo per Francesco perché ho visto quanto ha sofferto, quel ‘potevo dire, potevo fare…'”, sottolinea ancora l’ex Letterina di Passaparola.

Poi, quasi vicina al pianto, con le lacrime che stanno per rigarle il volto e gli occhi rossi, sottolinea: “Effettivamente bisognerebbe dire ‘ti voglio bene’ ai propri genitori non dico tutti i giorni ma quasi… Alla fine ci si deve concentrare sui momenti belli. Devi pensare a quello, solo così si può andare avanti”.

La bionda, proprio a inizio intervista, aveva appena confessato di essere restia invece a farlo. “Lo dico a pochissime persone, ai miei figli un po’, ai miei genitori no. Non penso di essere l’unica. Spesso diamo tutto per scontato. Lo dico adesso: ‘Vi voglio bene’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2021.