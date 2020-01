Ilary Blasi, yoga alle Maldive prima di partire: fa la verticale in spiaggia

Ilary Blasi fa yoga alle Maldive. La bella conduttrice prima di volare via dalla splendida isola dove ha trascorso le vacanze insieme al marito Francesco Totti e ai tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, saluta il ‘suo’ paradiso così: fa una perfetta verticale in spiaggia e mostra non solo grande bravura, ma pure il fisico strepitoso.

“Bye bye paradise”, scrive Ilary Blasi che, senza alcun problema, con indosso il costume intero, si lancia nella sua impeccabile verticale. Lo yoga la rilassa e la rende ancora più bella.

VIDEO

Alle Maldive, al Baglioni Resort, sulla sabbia bianca e davanti al un mare cristallino, la bionda 38enne si mette in equilibro a testa con la testa all’ingiù. Tutti applaudono: il filmato, che condivide sul suo profilo social e nelle IG Stories, fa il pieno di ‘like’ in poche ore.

Più di un milione di follower rimangono incantati dalla posizione yoga in spiaggia di Ilary Blasi. La sua verticale mozzafiato infiamma il web: la 38enne in riva al mare non sbaglia nella posizione che regala equilibrio, controllo e grazia.

Il Sirsasana, o verticale sugli avambracci, è strettamente connessa al nucleo di ognuno, dove risiede il terzo centro energetico, il plesso solare Manipura Chakra: per farla senza paura bisogna avere fiducia in se stessi e muscoli allenati. Ilary lo fa sembrare un gioco da ragazzi.

