Ilary Blasi di nuovo zia: la sorella Melory incinta di 3 mesi

Ilary Blasi sarà presto di nuovo zia, la sorella Melory è incinta di 3 mesi. La bionda 30enne aspetta un bebè dal marito Tiziano Panicci, che ha sposato il 2 luglio 2017 dopo un lungo fidanzamento: l’annuncio della gravidanza, molto desiderata, arriva sul social.

Melory Blasi, la più piccola delle sorelle Blasi, è in dolce attesa. Era l’unica della famiglia a non avere ancora figli. Silvia, la maggiore, è mamma di Stella, nata il 20 gennaio del 2012, e Nicole, nata il 6 marzo del 2015, avute dal marito e storico compagno Ivan. Ilary da Francesco Totti ha avuto Cristian, 15 anni, Chanel 13, e Isabel, 4. Ora la cicogna arriverà anche per lei.

Melory rivela la sua gravidanza postando sul social uno scatto che la ritrae tra le mura di casa. Indossa ma maglia corta e sotto comodi pantaloni di una tuta, il ventre leggermente rigonfio è scoperto, Tiziano lo bacia amorevolmente. L’ortottista e assistente di oftalmologia per accompagnare la foto scrive semplicemente “3”, i mesi di gestazione. In un'alta foto nelle Stories il marito l'abbraccia e con le dita fa un cuore sul pancino di lei.

L’immagine condivisa cattura in pochissimo tempo una pioggia di ‘like’. Tutti si congratulano con Melory, il cognato Francesco Totti, divertito e felice commenta: “A belli era ora”.

“Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi!! Avrei voluto rispondervi, ma siete tantissimi. Il mio ‘piace’ a tutti i vostri commenti (spero di averlo messo a tutti e se ho saltato qualcuno perdonatemi) è come un grazie”, replica con il cuore ricolmo di gioia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/11/2020.