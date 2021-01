Inglese insulta gli italiani, interviene Aurora Ramazzotti

Agli inglesi di certo non piacciono gli italiani. Gli dava così fastidio che alcuni nostri connazionali potessero andare a vivere sulla loro isola che hanno deciso di fare la Brexit per evitare che altri immigrati dalla Penisola potessero diventare loro vicini di casa. Qualche giorno fa su TikTok, un social molto in voga tra i giovanissimi, un ragazzo suddito della Regina ha deciso di esprimere a parole il disprezzo verso di noi, chiamandoci “nullafacenti del ca**o”. “Gli italiani pensano di essere persone di alto livello solo perché qualche italiano intelligente ha inventato della roba non male come Lamborghini, Gucci, etc. Ma in realtà sono solamente dei ca**o di nullafacenti che vivono di glorie passate!”, ha affermato l’inglese.

La clip è stata segnalata ad Aurora Ramazzotti, che ha deciso di intervenire rispondendogli per le rime e prendendo le difese del Paese.

Così in una video-risposta in rime rap (TikTok nasce proprio per fare video musicali), la 24enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si è rivolta direttamente all’autore delle frasi anti-italiane. In inglese (Aurora ha studiato in una scuola internazionale a Milano) ha affermato: “Qualcuno doveva farlo (questo video, ndr). Non possiamo accettarlo. Non possiamo essere amati da tutti ma meritiamo rispetto. Non so chi sia questo tizio, ma una cosa la so. Se affermi cose sbagliate, preparati ad una replica degna di questo nome. Lamborghini e Gucci sono pazzeschi, certamente. Ma gli italiani non sono conosciuti per questo, dovresti farti un giro (da queste parti, ndr)”.

“Compra un biglietto e ammira la nostra architettura. Non posso spiegarti tutto, servirebbe un seminario. Musica, arte, religione, scienza, cibo e moda. Se non ti basta, provo compassione”, ha aggiunto. “Non sono d’accordo, gli italiani non si sentono di alto livello, ma avremo imparato qualcosa in questi tremila anni. Onestamente penso che l’umanità sia andata a pu**ane. Criticare qualcosa di speciale di cui dovresti andare fiero”, ha proseguito. “Per dimostrarti che siamo il miglior Paese in cui vivere, ti invito, vieni pure, ti perdoniamo per il tuo peccato”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 15/1/2021.