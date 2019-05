Max Bertolani, lo sportivo che tra il 1998 e il 2001 ha avuto una relazione ufficiale con Pamela Prati, ha raccontato che dopo una sua intervista a ‘Storie Italiane’ di qualche settimana fa è stato chiamato al telefono proprio dalla showgirl 61enne, che ha minacciato di querelarlo e gli ha urlato contro prima di attaccargli in faccia.

“Nella telefonata mi ha urlato contro rimproverandomi di essere venuto in trasmissione. Ma lei non aveva neanche visto la puntata e qualcuno le aveva riferito che avevo detto cose che invece non avevo detto. Al contrario io nei suoi confronti mi ero espresso in maniera positiva. L’avevo difesa”, ha spiegato Bertolani in collegamento durante l’ultima puntata della trasmissione di Eleonora Daniele. “A quel punto io le ho detto che prima di accusarmi, inveirmi contro e di dire di volermi querelare doveva andare a vedere cosa avevo realmente detto”, ha aggiunto.

“Ci sono rimasto malissimo, mi aspettavo che mi chiamasse e che mi ringraziasse perché io le avevo offerto la mia amicizia. Invece è accaduto tutto il contrario: mi sono sentito vomitare addosso. Poi mi ha attaccato il telefono in faccia”, ha continuato. Poi si è augurato che quanto successo non resti impunito. “E’ davvero orribile quello che è stato fatto. Questo piano diabolico tutto studiato a tavolino, che ha preso in giro i telespettatori. Si sono inventate la storia dell’acido, questo è tremendo, quando ci sono persone vittime di questi orribili atti. Spero che vengano presi dei provvedimenti e delle punizioni esemplari perché bisogna fare in modo che queste persone non possano più usare il mezzo televisivo per fare i loro interessi”, ha concluso.