Irama a Disneyland Paris con la fidanzata Victoria Stella e altri amici: sono felici insieme e nel parco di divertimenti tornano bambini

A Disneyland Paris fanno gli innamoratini Irama e la fidanzata Victoria Stella

I due dopo le sfilate milanesi in coppia, nuovamente in Francia

Irama e la fidanzata Victoria Stella, giovanissima modella conosciuta per essere l’ex fidanzata di Andrea Zelletta di Uomini e Donne, sono volati a Disneyland Paris con alcuni amici. Il cantante e la sua bella nel parco di divertimenti tornano bambini e si divertono moltissimo, come raccontano entrambi nelle loro IG Stories. Dopo la breve storia d’amore con Giulia De Lellis, Irama sembra aver trovato la ragazza ideale. Con la fidanzata Victoria Stella pare ci sia moltissima intesa. I due a Disneyland Paris sono veri piccioncini, tra attrazioni, giochi e camminate mano nella mano. VIDEO Il 23enne promuove la sua musica, è felice del successo, ma pensa moltissimo pur agli affari di cuore e si regala un piccola pausa dagli impegni professionali con la fidanzata Victoria Stella Doritou a Dineyland Paris. I due, dopo essere definitivamente usciti allo scoperto a Milano durante le sfilate moda, si rilassano nuovamente in Francia. La coppia era già stata avvistata a Parigi lo scorso marzo. Irama e la fidanzata Victoria Stella catalizzano l’attenzione dei media. La 22enne è una vera bellezza: nata a Limisso, a Cipro è una modella e ballerina di danza classica e si sposta tra le varie capitali del fashion.

Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.