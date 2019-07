Irene Capuano, 40 anni, posta la sua prima foto in costume sul social e alcuni follower le chiedono se abbia rifatto il seno. La compagna di Francesco Arca risponde con un post dove ammette di essere riscorsa alla chirurgia estetica e spiega anche il perché.

Ha rifatto il seno Irene Capuano e su Instagram scrive: "Ebbene si!!!!!! Habemus tette!!!!! Dopo due allattamenti molto molto lunghi (Maria Sole due anni e Brando Maria 10 mesi) il mio seno era completamente sparito... si era prosciugato... mi guardavo allo specchio e non mi piacevo... poi essendo molto alta e con due spalle larghe larghe diciamo che sembravano ancora più piccole e vuote... così dopo varie ricerche grazie a Karina Cascella sono venuta a conoscenza di un chirurgo pazzesco... una persona meravigliosa che mi ha ridato sorriso e abbondanza!!".

"Se guardate il mio profilo non ho mai messo foto in costume perché non mi sentivo a mio agio - aggiunge Irene Capuano in un altro post - perché i kg di troppo dopo le gravidanze non mi permettevano di vedermi in forma... da un mese ho ripreso la mia alimentazione... bevo tanta tantissima acqua e finalmente sto riprendendo il mio peso forma... ora tutto sta a mantenere e continuare così!!! I risultati ci sono e mi sento molto carica anche perché con due bambini al mare non sto ferma un minuto... questa è la mia palestra! questa è la mia vita!".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 4/7/2019.