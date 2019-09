L’ex velina Irene Cioni ha rivelato che durante gli anni trascorsi a ‘Striscia la Notizia’ lei e la collega Ludovica Frasca non andavano affatto d’accordo. A due anni dall’ultimo stacchetto sul bancone del tg satirico di Canale5 ha spiegato: “Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare”.

Irene, 26 anni, ancora oggi non sa cosa sia successo. “Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione”, ha aggiunto. Dal punto di vista professionale però non ci sono mai stati grandi problemi. “Avevamo pensato che sarebbe stato brutto far sapere che non andavamo d’accordo. Abbiamo sempre lavorato bene insieme, il clima lavorativo era buono. Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza e, va detto, non è che me lo aspettassi”, ha concluso.

La Cioni è infatti incinta del suo primo figlio, che nascerà tra poche settimane. Ha un compagno, Giacomo, che fa l’imprenditore nel settore nautico. Da qualche mese ha anche cambiato percorso professionale: è diventata insegnante di yoga in alcuni centro di Milano.

Scritto da: la Redazione il 2/9/2019.