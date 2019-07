Alla soglia dei 29 anni l’ex velina Irene Cioni è in dolce attesa del suo primo figlio. La bella fiorentina ha annunciato di essere incinta a tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Accanto a uno scatto in cui appare in costume da bagno con un pancino ormai evidente, ha scritto: “Il mio sorriso dice tutto… felice di condividerlo anche con voi”.

Tra gli altri, si sono subito congratulati con lei anche gli amici Aldo Montano e Benedetta Mazza. Poi lo stesso tg satirico di Canale5, che sulla pagina ufficiale ha scritto: “La famiglia di Striscia si allarga”. Il padre del piccolo è il compagno di Irene, apparso sul suo profilo social ma di cui non si conosce il nome.

Dopo l’avventura televisiva al fianco della collega Ludovica Frasca, con cui ha ballato sul bancone di Striscia dal 2013 al 2017, la Cioni adesso fa l’insegnante di yoga ed è molto soddisfatta della sua nuova professione.

Scritto da: la Redazione il 30/7/2019.