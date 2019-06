Irina Shayk, 33 anni, dopo l'addio a Bradley Cooper, 44, è stata paparazzata a Brooklyn, New York, insieme alla figlia di due anni, la piccola Lea.

Irina negli scatti rubati appare sorridente e serena. La Shayk tiene la bimba in braccio e sorride mentre cammina per le strade del noto quartiere di New York. Mamma e figlia si stanno godendo una giornata al parco. Per l'occasione Irina indossa un trench verde militare di Burberry sopra a un abito nero abbinato a rain boots Chanel. Lea, anche lei con gli stivali da pioggia, indossa invece un vestito, sempre black, firmato Versace.

Irina Shayk e Bradley Cooper non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla separazione. La coppia a quanto pare sembra però aver trovato un accordo sull'affidamento della figlia. Pochi giorni fa, infatti, Lea De Seine, questo il suo nome completo, ha festeggiato il Father's Day insieme al celebre papà. Sempre a New York, dove Irina e Bradley hanno deciso di vivere e crescere la loro bambina: "E' chiaro che Bradley e Irina hanno gli stessi obiettivi per la figlia. Vogliono che viva una vita normale, circondata dagli amici con cui poter giocare", ha raccontato una fonte vicina alla coppia al magazine People.