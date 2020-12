Isola dei Famosi 2021: ecco quando inizia il reality condotto da Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi 2021 ci sarà, così assicura Mediaset. Ma quando inizia il reality condotto non più da Alessia Marcuzzi, ma da Ilary Blasi? Prenderà il via subito dopo il GF Vip e sempre, a quanto pare, di lunedì. Lo show guidato da Alfonso Signorini è stato prolungato fino all’8 febbraio, se così dovessero rimanere le cose, l’Isola dovrebbe arrivare in tv già la settimana successiva, il 15 febbraio.

Dopo tanti tentennamenti, ormai appare certo: l’Isola dei Famosi nel 2021 tornerà, capitana del reality, confermatissima, Ilary Blasi, al timone della 15a edizione. La bionda moglie di Francesco Totti sarà nuovamente regina in tv dopo una lunga assenza dal piccolo schermo. Nel 2020 la produzione ha dovuto dare forfait, causa pandemia, ma per il futuro si cerca di essere ottimisti, anche se a cambiare potrebbe essere la location. Dati i contagi da Covid nel mondo e l’incertezza sul vaccino, si potrebbe optare, invece per che l’Honduras, per una meta europea, Spagna o Portogallo su tutte.

Mediaset conferma, Davide Maggio invece mette in dubbio. Secondo il giornalista Canale 5 starebbe per cancellare il programma per sostituirlo con un altro reality di più facile realizzazione, vista la situazione mondiale dovuta al Coronavirus. Il ‘piano b’ sarebbe quello di rispolverare, eventualmente La Fattoria, reality show che ha debuttato su Italia 1 nel 2004 con la conduzione di Daria Bignardi e si è concluso nel 2009. La quarta e ultima edizione era stata affidata a Paola Perego. Nel caso così fosse, sarà sempre la Blasi a esserne protagonista? La trasmissione sarebbe prodotta non da Magnolia, chiaramente, ma da Endemol Italia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2020.