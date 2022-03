Isola dei Famosi 2022: il cast ufficiale al gran completo sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, guarda

L’Isola dei Famosi 2022 scalda i motori, la partenza è fissata per lunedì prossimo, 21 marzo. Il cast dei vip in partenza per l’Honduras è ufficiale, i concorrenti posano al gran completo sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola domani, 15 marzo.

Ora i ‘famosi’ si riposano in quarantena in hotel, prima si sono concessi il servizio fotografico di rito sul settimanale insieme alla conduttrice del reality, Ilary Blasi, agli opinionisti in studio, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e all’inviato, Alvin. All’Isola i vip saranno 22 divisi tra single e coppie, come già annunciato.

Tra le coppie ci sono due de I Cugini di Campagna, Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo.

Le single donne sono Ilona Staller, Roberta Morise, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Jovana Djorkevic, moglie del calciatore serbo, ex Chievo e Lazio, Filip Djordjevic. Tra gli uomini, l’ex pilota Marco Melandri, Antonio Zequila, l’attore Nicolas Vaporidis, il rapper Blind e il modello Roger Balduino.

Lo show sta per iniziare: tutti sono entusiasti di partecipare a un’esperienza unica in cui gli ‘avventurosi’, come li chiama il giornale, saranno messi alla prova duramente. Non sarà facile…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/3/2022.