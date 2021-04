Isola dei Famosi: ecco chi sono i 4 nuovi naufraghi, via Gascoigne

All’Isola dei Famosi le sorprese non mancano mai. In Honduras sbarcano gli Arrivisti, 4 nuovi naufraghi. Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante, Rosaria Cannavò e Manuela Ferrara sono stati chiamati in gioco per scardinare gli equilibri esistenti e conquistare il potere. Il reality, però, perde un altro grande protagonista. Via Gascoigne, Paul è costretto ad abbandonare lo show a causa della sua spalla malandata.

Gli Arrivisti lasciano perplessi gli altri naufraghi. L’Isola dei Famosi si popola ancora e il resto del cast si domanda quando terminerà il reality. Sono tutti volti noti. Emanuela Tittocchia, attrice e opinionista tv, 50 anni, è molto agguerrita, come pure Manuela Ferrera, 36 anni, showgirl, ex Meteorina del Tg4, infleuncer e prezzemolina di molti talk televisivi.

Rosaria Cannavò, 37 anni, per molto tempo è stata al centro dei riflettori. Ha lavorato a Sarabanda, I Raccomandati, I migliori anni, Paperissima, Buona Domenica e Questa Domenica. E’ stata meteorina a Sky Meteo24. Ha partecipato a Un, due, tre stalla, condotto da Barbara D’Urso nel 2007. Ha recitato nel film La suite ed è comparsa negli anni successivi in Emigratis di Pio e Amedeo. Recentemente ha sfilato nel corso dell’ottava edizione di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis.

La carica delle showgirl è arricchita dalla presenza di Matteo Diamante, 31 anni. Nel 2017 è stato uno dei corteggiatori di Sabrina Ghio a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Bel volto e tanti muscoli, il moraccione ha preso parte a Take me out ed Ex on the beach, condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. E’ stato tra i protagonisti della seconda edizione de La pupa e il secchione e viceversa su Italia 1.

Sono tutti molto combattivi e vogliono scalzare dal ‘trono’ i cinque che sembrano inattaccabili, Gilles Rocca, Angela Melillo, Francesca Lodo, Roberto Ciufoli e Valentina Persia. "Saranno il vostro primo pensiero quando vi sveglierete e il vostro ultimo pensiero quando andrete a dormire, sono lì per darvi un po' fastidio e soprattutto diventare i padroni dell'Isola, anche se saranno in un accampamento accanto al vostro”, sottolinea agli altri Ilary Blasi.

Il cast dell’Isola cresce, anche se è costretto a salutare Gascoigne che si ritira. La Blasi si collega con l’ex calciatore, già in hotel.

La spalla, dolorante da giorni, ha ceduto. “Ho un po’ di dolore. Ho il tendine e il legamento rotti. Ma adesso è tutto a posto perché ho mangiato il gelato”, dice sorridente Paul.

“Purtroppo il bollettino medico non è buono. Le tue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura. A noi dispiace tantissimo perché sei stato lo spirito più acceso di questa edizione”, gli fa sapere Ilary. Lo sportivo tornerà in Italia e dopo la quarantena obbligatoria sarà accolto in studio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/4/2021.