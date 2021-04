L’Isola dei Famosi anrà in onda registrata. Giovedì prossimo, 16 aprile, per la prima volta in 15 edizioni la puntata del reality show non sarà in diretta. Ecco spiegato il motivo per cui il televoto settimanale, che vede in nomination Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia, si chiuderà durante il daytime del pomeriggio, alle 16.30. Tutta colpa dell’edizione spagnola… Supervivientes è più importante?

L’Isola italiana è meno rilevante di quella che va in onda in Spagna? E’ legittimo porsi questa domanda. Supervivientes va in onda, infatti, dall’Honduras in prima serata il martedì, il giovedì e la domenica. Il reality da noi, iniziato prima, era già partito con le sue puntata il lunedì e il giovedì in prime time. Perché tocca alla produzione ‘nostrana’ ‘arrendersi', mandando in onda una registrazione?

Se gli spagnoli sono in diretta, Playa Palapa e la Palapa sono off limit per gli italiani, per questo motivo Canale 5 registra la puntata, che dura circa tre ore e mezzo, nel tardo pomeriggio. Sembrerebbe dalle 18 in poi, così da lasciare liberi gli spazi alla produzione iberica: la diretta da loro parte alle 22.

Forse è tutto merito dello share. In Spagna il reality sta riscuotendo un successo insperato: la prima puntata, andata in onda proprio di giovedì scorso, ha conquistato il 30% di share. In Italia, invece, sfiora ‘solo’ il 20%, un ottimo risultato, certo, ma non stratosferico…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2021.