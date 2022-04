All'Isola dei Famosi arriva il primo bacio: Roger Balduino e Estefania Bernal sono già una coppia

L’Isola dei Famosi si accende di passione con il primo bacio, un ‘bocca a bocca’ travolgente che Roger Balduino e Estefania Bernal si scambiano davanti a tutti in diretta tv in Palapa. Il brasiliano e l’argentina, che si erano già adocchiati durante la permanenza in hotel, prima della partenza del reality show, fanno coppia in Honduras, nonostante ufficialmente a Playa Acopiada giochino insieme, rispettivamente, a Nicolas Vaporidis e Ilona Staller, la mitica Cicciolina.

Gli indizi perché il flirt si concretizzasse c’erano tutti. E nonostante sui social si mormori che sia tutto un ‘fake’ per regalare un po’ di pepe allo show, la complicità tra la 26enne eletta Miss Universo Argentina 2016, e il modello classe 1992 che ha posato anche per Dolce & Gabbana è evidente.

Ilary Blasi ci scherza su, mostra una clip in cui Estefania e Roger fanno i piccioncini. Vari baci i due se li danno anche nel video girato a Cayo Cochinos, ma non sembrano essere troppo ‘calienti’. La conduttrice ironizza: “Sei lento, devi metterci più mordente”. Così Balduino dà il bacio in bocca alla bionda. E sottolinea: “Devo baciarla così?”.

Il pubblico applaude. Estefania vive e lavora a Milano, ha anche creato una sua linea di abbigliamento. Roger pure nel Bel Paese ormai sembra essere di casa. Se son rose, fioriranno, sempre che Edoardo Tavassi, il fratello di Guenda, non ci metta lo zampino… Aveva messo gli occhi sulla Bernal, la Blasi glielo fa notare e lo incita a non arrendersi. Gli cita lo slogan dell’Isola 16: “Qui tutto può cambiare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/4/2022.