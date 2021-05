Isola dei Famosi, ecco quanti chili hanno perso i naufraghi in Honduras

L’Isola dei Famosi è un reality durissimo. E’ la fame a giocare brutti scherzi. Un filmato svela quanti chili hanno perso i naufraghi in Honduras in tutto questo tempo. Senza cibo, con solo un po’ di riso al giorno e qualche pesce pescato, sono dimagriti tutti moltissimo. I vip sono deperiti, alcuni di loro sono addirittura scheletrici.

Non poteva accadere altrimenti. L’Isola non perdona e la bilancia testimonia il tutto. Roberto Ciufoli è arrivato al reality in forma, pesava 75 chilogrammi, ora è sceso tantissimo, pesa 59 chili.

Andrea Cerioli è tra quelli che soffre di più la mancanza di cibo, si lamenta tantissimo e si capisce il perché: pesava 80 chilogrammi adesso è arrivato a 64 kg.

Miryea Stabile era già molto magra, pesava appena 59 chili, ora la bilancia segna 53 chilogrammi, al contrario di Awed, peso iniziale 75 chili, sceso fino ad appena 59 chilogrammi.

Valentina Persia inizialmente pesava 75 chili, ora è a 60 kg e dice di sentirsi bella più che mai. La campionessa di sci Isolde Kostner, nonostante sia arrivata a reality in corso, ha perso ben 10 kg.: da 60 è scesa a 50 chili.

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, era sbarcata in Honduras con i suoi 55 chili di peso, ora è a 46 chilogrammi, ma il suo fascino rimane immutato, tutto merito dell’Universo, con cui pare essere sempre in ‘contatto’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2021.