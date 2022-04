All'Isola dei Famosi quasi rissa tra Guendalina Tavassi e i coniugi Russo: 'Ho paura di loro'

All’Isola dei Famosi il cibo è la priorità per i naufraghi, basta poco per accendere gli animi. Stavolta a farne le spese è Guendalina Tavassi. Tra l’ex gieffina e i coniugi Russo si scatena quasi una rissa in Honduras, tutta colpa di due cocchi che la 36enne ha trovato insieme a Carmen. Guenda e la Di Pietro decidono di non condividerli con l’altro gruppo e così succede un putiferio. “Ho paura di loro”, dice poco dopo la Tavassi preoccupata al fratello.

Al reality ora concorrono tutti da singoli. Il gruppo, però, è ancora diviso in Cucaracha e Tiburon. Guendalina decide di offrire i due cocchi solo agli ex compagni di tribù Cucaracha, il suo gesto scatena i coniugi ex Tiburon, Laura Maddaloni e Clemente Russo l’attaccano duramente.

“Guendalina ha trovato un cocco marcio e un altro cocco”, sottolinea Edoardo Tavassi, replicando alla reazione iniziale dei Russo. “Ha trovato due cocchi e non li vuole dividere, capisci dove succede il casino? Sul cibo! Lei appena vede il cibo..”, dice Laura mandando una frecciata a Guenda. “Te l’ho portato metà cocco, io l’ho portato metà cocco per pace”, sottolinea la Tavassi parlando di un altro cocco offerto prima. Clemente sbotta: “Quindi hai comprato la pace con un cocco, la prossima volta non lo fare più…”. “Ma se io voglio dare del cibo lo faccio, se poi voglio mangiare sarò pure libera di mangiare, anche perché il pesce non mi è stato offerto così come il caffé”, controbatte ancora Guendalina Tavassi. “A te questo ho sempre offerto tutto”, le risponde Laura.

Lo scontro si accende. “Comunque a me sembra che voi siate i più attaccati al mangiare …e non noi”, attacca Guenda. “Pigliati il cocco, pigliati il pesce, quello che volevi tu, ma ci dobbiamo far manovrare da questi qua”, urla agli altri Clemente Russo parlando dei due fratelli. “Questi qua chi?”, risponde sfidandolo Guendalina.

Laura si avvicina pericolosamente alla Tavassi e le ribadisce: “Cosa intendiamo? Volevo dire due fratelli, tu ed Edoardo. E agli altri dico: a questo punto ci sono due squadre, scegliete. Non potete stare qui e lì, non c’è la Svizzera”. “Ma che fai, ti alzi? Mi vieni sotto? A me non piace questo atteggiamento…”, ribatte Guenda.

La Tavassi poi di sfoga con Edoardo: “Quell’altro mi è venuto vicino alla faccia, cioè io ho paura. Ma ci rendiamo conto? Hanno fatto tutta sta sceneggiata per due cocchi marci. Per me è guerra aperta ha detto. Lei si è alzata e mi è venuta sotto. Questi atteggiamenti a me proprio non piacciono. Poi mi hanno detto ‘Due di questi qua’ riferito a me e te Edo. Ma stiamo scherzando? Lei che mi viene sotto e l’altro che urla ‘questa è la guerra, o con me o senza di me’. Io mi devo tenere buona questa gente?!“.

Per Clemente la soluzione per la pace è lasciare ancora in atto la divisione precedente: “Che sia così, quindi, due tribù divise”. Nicolas Vaporidis commenta: “Il cocco lo ha trovato lei e io non sono d’accordo rispetto alla sua scelta”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2022.