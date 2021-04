L'Isola perde la sua protagonista, Elisa Isoardi costretta a lasciare: ecco perché

L’Isola dei Famosi perde la sua protagonista. Elisa Isoardi è costretta a lasciare e a sorpresa lo annuncia durante la puntata del reality show. La conduttrice, finita tra le ‘amazzoni’ di Playa Esperanza e che ieri sera poteva finalmente tornare in gioco, torna in Italia. Il perché lo rivela lei stessa: l’incidente all’occhio avuto la sera prima in spiaggia è più grave del previsto…

Quando il reality prende il via su Canale 5 la situazione sembra sotto controllo. Ilary Blasi parla dell’incidente avuto dalla Isoardi, poi si collega con la presentatrice: Elisa è in spiaggia e ha la benda su un occhio. Commossa racconta cosa le è accaduto.

“Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio ed ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non vedevo più. Mi hanno subito soccorso”, spiega, prima di riabbracciare le sue compagne, Vera Gemma e Miryea Stabile, appena sbarcate.

“Il medico ti ha rassicurato, giusto? Ha detto che non è grave ma dovrai tenere la benda sull’occhio?”, replica Ilary. “Sì sì, mi ha rassicurato. Stanotte è stata un po’ dura però non ha colpito la parte della pupilla quindi…va bene, sarò una piratessa”, fa sapere la Isoardi.

Tutto pare filare liscio, ma successivamente, durante una prova delle amazzoni a cui non può partecipare per le sue condizioni fisiche, la naufraga piemontese si allontana dolorante e va nuovamente dal dottore. La situazione precipita.

Più tardi, in Palapa, Elisa Isoardi torna e ufficializza il suo abbandono. “Per adesso è tutto sotto controllo. lo dico per i miei genitori. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese. Scusa l’emozione, ma non me l’aspettavo…”, spiega.

E aggiunge: “L’Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la libertà di mostrarmi per quella che sono. Quando ho ricevuto la proposta, non ci ho pensato due volte, avevo bisogno di andare via ed è stata l’esperienza più importante e intensa della mia vita. Ringrazio tutti quanti, mi dispiace veramente tanto. Ci vediamo in studio, spero di risolvere al più presto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2021.