Isolde Kostner e Beatrice Marchetti: ecco chi sono le nuove naufraghe dell'Isola dei Famosi

Isolde Kostner e Beatrice Marchetti sono le due nuove naufraghe dell’Isola dei Famosi. La sportiva 46enne e la modella 25enne arrivano in Honduras tra lo stupore del resto dei concorrenti, sono la sorpresa di Pasquetta del reality, lasciano spiazzati gli altri, che le osservano guardinghi: sembrano molto agguerrite.

I nuovi ingressi nella settima puntata del reality fanno ben sperare: è tempo che le dinamiche del gioco finalmente prendano il via e mostrino il vero volto dei naufraghi. Isolde è una donna forte e decisa. Tra le sciatrici alpine più vincenti della storia, ha conquistato ben 15 podi in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche, tre iridate e tanti altri successi. Ha pure rivestito il ruolo di portabandiera italiana durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002.

VIDEO

La Kostner, tenace, scattante, in forma fisica perfetta, è pronta a battersi per farsi conoscere più intimamente dal grande pubblico e far vedere a tutti di cosa sia capace davanti alle difficoltà. Lei alle gare è abituata.

Beatrice Marchetti si autodefinisce “la principessa guerriera Xena”. Molto desiderata dai brand della moda in passerella, ha anche recitato nel film “Loro” diretto da Paolo Sorrentino, lavorando gomito a gomito con Toni Servillo e Riccardo Scamarcio. Il cinema è il suo sogno nel cassetto, intanto per lei c’è l’Isola.

Ilary Blasi ironizza quando Rosolino la introduce in Palapa: “E’ la sorella di Akash”. Il modello sul social ci scherza su e puntualizza: “Non è chiaramente mia sorella ma una cara amica”. In una clip, prima di entrare a far parte dei naufraghi, aveva detto di non provare simpatia per Gilles Rocca: “Si impone in modo prepotente. Non mi piacciono quelli che vogliono fare i ‘capi’”.

La Marchetti a fine puntata però non lo nomina, anzi, ne sembra molto affascinata: “Ho cambiato idea, mi sbagliavo e poi l’occhio vuole la sua parte”. Miriam Galanti dovrà tenere le antenne alzate…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.