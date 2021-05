Iva Zanicchi: 'Voglio dimagrire 7 chili’' Ecco quale dieta seguirà

Iva Zanicchi desidera tornare in forma. La cantante 81enne, opinionista dell’Isola dei Famosi e presenza fissa di Venus Club su Italia 1, a Tv Sorrisi e Canzoni confessa: “Voglio dimagrire 7 chili”. E rivela quale dieta seguirà.

“Sono sempre a dieta! Ora voglio perdere questi 7 chili che mi danno fastidio: non sono pochi, mi ci metto di buzzo buono - svela Iva - Mi do un mese circa di impegno, per non dimagrire di colpo che alla mia età non è un granché”.

La Zanicchi ha deciso di perdere peso dopo un pranzo luculliano a Ligonchio dove è stata recentemente per incontrare il suo parroco, don Erio: “Ho fatto un’abbuffata. Solo lì ho preso due chili. Quindi mi sono decisa”.

L’artista racconta la sua dieta: “Questa mattina ho bevuto solo un tè con sei fettine di zenzero sottili sottili. Dicono che sia un antibiotico naturale. A pranzo ho preso due forchettate di fagiolini bolliti con olio accompagnati da un’omelette senza sale, di due uova, di solito sono almeno quattro ma mi sono contenuta visto la dieta. Alle quattro del pomeriggio faccio uno spuntino con una mela verde sennò non arrivo a cena. Stasera c’è il salmone, non affumicato ma cotto ai ferri. Basta. Al massimo mangio anche il cuore di un finocchio ma niente di più”.

“Per i primi due giorni di dieta il menu è lo stesso. Poi inserisco delle varianti: a colazione posso fare una frittata, anche di quelle condite con i frutti di bosco come piacciono a me; a pranzo mangio un filetto e a cena solo verdure alla griglia, al massimo accompagnate dal pesce”, spiega ancora Iva.

Il popolare volto della musica italiana, ormai presenza fissa in tv, ogni tanto si concede anche uno sgarro: "Una volta a settimana mi faccio una bella spaghettata, non condita con il sugo ma con olio, aglio e peperoncino. Però la pasta è rigorosamente senza sale: al suo posto ci metto altri sapori come basilico, pepe, prezzemolo, anche lo zenzero, così ha un gusto buono e piacevole”. Un segreto? “Le noci tutti i giorni, tre o quattro anche nella pasta”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2021.