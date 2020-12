Iva Zanicchi e il fratello morto: 'Mi ha dedicato l'ultimo videomessaggio'

Iva Zanicchi è devastata per la perdita di Antonio. Il fratello è morto lo scorso 25 novembre a 77 anni per Covid. “Mi ha dedicato l’ultimo videomessaggio”, confessa l’artista a DiPiù Tv.

La situazione dell’uomo è precipitata il sole 48 ore. “E’ stato colpito da Covid in maniera devastante. Gli ha preso i polmoni, in più era cardiopatico, la sua era una condizione traballante. Ha vissuto una brutta agonia”, rivela la cantante 80enne a sua volta contagiata dal Coronavirus, ma per fortuna poi guarita.

Iva poi confessa: “Mi ha dedicato il suo ultimo videomessaggio. Prima che lo sedassero mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa cosa”. E annientata dal dolore aggiunge: "Per me era come un figlio. E’ morto in un letto dello stesso ospedale in cui ero stata ricoverata”. Quello di Vimercate.

La Zanicchi non si dà pace, nonostante il sollievo per la sorella, anch’essa ricoverata per Covid-19. “Sta migliorando, ne sta uscendo bene. Ma siamo provate dalla perdita di Antonio”. In questo momento della loro vita il cuore è a pezzi.

