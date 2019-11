Iva Zanicchi non è di certo nuova a dichiarazioni sopra le righe. Questa volta però la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta, rivelando con nonchalance di spingere il marito Fausto Pinna a cercare appagamento sotto le lenzuola con altre donne, visto che lei non è più molto attiva da quel punto di vista.

Intervistata nel programma ‘Un Giorno da Pecora’, l’Aquila di Ligonchio ha fatto sapere: “Il mio compagno? Ha dieci anni meno di me, è un uomo sessualmente molto potente”. “Io sono sana e sono 'olimpionica': ne faccio una ogni quattro anni...”, ha poi aggiunto. “Io lo spingo quasi a cercarle fuori, tanto non sono gelosa, visto che lui è giovane e forte. E come se io fossi una mamma, diciamo...”, ha quindi continuato.

La Zanicchi tra pochi mesi, il prossimo gennaio, compirà ben 80 anni, portati benissimo. Avrebbe voglia di tornare a Sanremo, ma sembra che non sia molto gradita sul palco dell’Ariston. “Non ci vado, non ci posso andare, non mi vogliono”, ha fatto sapere parlando con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Quando poi le è stato chiesto se il veto sul suo nome sia stato messo da Amadeus, conduttore della prossima edizione del Festival, lei ha subito voluto precisare: “No, macché, Amadeus è un angelo, se lo merita Sanremo, è bravissimo, conosce la musica, lavora in Rai da mille anni: merita di fare Sanremo. Non parlo assolutamente di lui”.

