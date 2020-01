Prime dinamiche amorose nella Casa del Grande Fratello Vip. Ivan Gonzalez ha messo un po’ in imbarazzo Clizia Incorvaia, facendole delle domande. Lo spagnolo sembra stare provando a conquistare le simpatie della bionda, ma per il momento a lei interessa probabilmente di più Paolo Ciavarro. Ma vediamo cos’è successo nelle ultime ore.

Durante una chiacchierata Ivan ha invitato Clizia ad andarlo a trovare a Madrid una volta che entrambi saranno usciti dal reality. Poi ha aggiunto: “Sei mai stata con un ragazzo spagnolo?”. “No, mai”, ha risposto lei. “Beh meno male che non ci sei mai stata con uno spagnolo, perché altrimenti non ti saresti di sicuro stancata. Non parlo per me, parlo per gli uomini spagnoli”, ha quindi aggiunto lui. Quando Paola Di Bendetto ha poi chiesto a Clizia se le piacesse Ivan, lei ha replicato: “E’ un bel ragazzo, ma non mi piace”.

Diversamente sono andate le cose quando Licia Nunez ha invece domandato sempre alla modella 33enne se provasse attrazione verso Paolo Ciavarro. Clizia infatti non ha risposto. Un silenzio che a molti è sembrato eloquente. Ha forse ragione Eleonora Giorgi, la madre di Paolo, che prima dell’inizio del reality e dopo aver letto la lista dei concorrenti aveva detto al figlio di pensare che proprio la Incorvaia avrebbe potuto “incantarlo”.

“Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: 'Appena conoscerai Clizia ne rimarrai incantato’. E lui, con la riposta tipica del figlio maschio che vuole avere ragione ha detto: ‘Ma no, mamma, io preferisco le more. Lei non è il mio tipo’. Invece, come al solito, ho avuto ragione. Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati ma sicuramente sono molto affiatati”, ha rivelato l’attrice a ‘DiPiù’.

Scritto da: la Redazione il 24/1/2020.