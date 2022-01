Ivana Icardi, è già finita con Hugo Sierra a pochi mesi dalla nascita della loro figlia

Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi, è una mamma single. E’ già finita con Hugo Sierra a pochi mesi dalla nascita della loro figlia: i due il 6 agosto scorso avevano annunciato la nascita di Giorgia, ora si prendono una pausa di riflessione che sa di addio.

Ivana e Hugo si erano conosciuti e messi insieme durante la loro partecipazione a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, nel 2020. La bionda 27enne e il 47enne in spiaggia in Honduras erano stati travolti dalla passione, al punto da lasciarsi andare liberamente nonostante le telecamere. L’amore, però, a quanto pare, è durato solo un anno. La convivenza a Palma de Maiorca, nonostante le buone intenzioni, non è andata come si sperava.

Sierra è già padre di due figli, uno avuto dalla sua prima compagna, il secondo nato dal precedente rapporto con Adara Molinero, che, quando il piccolo aveva solo sei mesi, ha mollato l’attore per Gianmarco Onestini, conosciuto al Gran Hermano Vip.

Secondo rumor iberici l’arrivo di Giorgia avrebbe destabilizzato la coppia. Ivana su Instagram, rispondendo alle domande di un follower, avrebbe confermato l’allontanamento. “Eravamo stufi entrambi, non potevamo continuare così”, ha svelato.

