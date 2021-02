E' incinta Ivana Icardi, ex gieffina e sorella di Mauro: ecco chi è il padre

Ivana Icardi, la sorella di Mauro Icardi ed ex gieffina, è incinta. La bionda annuncia la dolce attesa sul social insieme al compagno, Hugo Martin Sierra, conosciuto a Supervivientes 2020, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, e con cui, durante il reality, è stata protagonista di scandalose notti bollenti a favore di telecamera.

Ivana condivide una foto in cui lei e Hugo si baciano mentre tengono in mano l'ecografia. "Adesso sono diventati due gli amori della mia vita", scrive molto emozionata per la sua prossima maternità. Sierra condivide lo stesso scatto e lo accompagna con un post in cui svela il nome e il sesso del bebè che arriverà: “Benvenuta amore nostro, Giorgia”.

Il 47enne è già padre di un bimbo, Martin, nato a febbraio 2019, avuto da Adara Molinero, conosciuta al Grande Fratello iberico nel 2016, edizione vinta proprio da Hugo. Prima di essere protagonista a Supervivientes con la Icardi, il fascinoso spagnolo è stato lasciato in diretta tv da Adara, che, mentre partecipava al Grand Hermano Vip, nell’autunno 2019, gli ha detto addio per iniziare una relazione poi finita male con Gianmarco Onestini.

Ivana e Hugo si godono il loro legame e aspettano la loro bambina: è alla 15esima settimana di gestazione. La Icardi, influencer, nonostante abbia sempre avuto con la propria famiglia una situazione abbastanza tesa, sorride pure per gli auguri del padre, Juan, che sempre via web le manda un messaggio traboccante di felicità per la sua gravidanza. “Sì, sono felice oggi di aver ricevuto la notizia che Nonno Juan avrebbe avuto la sua undicesima nipote. Congratulazioni ai genitori Ivana e Hugo, mi hanno dato una grande gioia con la loro chiamata”, scrive l'uomo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2021.