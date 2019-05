Ivana Icardi dimentica Gianmarco Onestini e stupisce: 'Sono tornata con Luis Galesio dopo avergli chiesto 30 mila volte scusa'

Ivana icardi è tornata con il fidanzato, il calciatore Luis Galesio

La sorella di Mauro Icardi inoltre smentisce: 'Mai fatta una dichiarazione a Gianmarco'

Ivana Icardi, 23 anni, è tornata con il fidanzato Luis Galesio. L'ex gieffina si era presa una pausa di riflessione perché, una volta uscita dalla Casa del "Grande Fratello 16", era confusa rispetto ai suoi sentimenti, messi in discussione dal rapporto nato durante il reality con Gianmarco Onestini. Ivana Icardi, infatti, una settimana dopo essere uscita dal gioco, è tornata nel loft di Cinecittà per chiarirsi con Gianmarco. Quest'ultimo, però, le ha detto di non provare nulla nei suoi confronti. Intervistata da Barbara D'Urso durante "Pomeriggio 5", l'ex gieffina ha raccontato di essersi lasciata alle spalle quanto accaduto nella Casa e di essere tornata con il fidanzato Luis Galesio: "Dopo quello che è successo, ero frastornata - ha dichiarato la sorella di Mauro Icardi - Ci siamo presi una pausa ma ora stiamo tornando alla realtà. Luis è una bravissimo ragazzo. Io gli ho chiesto trenta mila volte scusa ma ero confusa. Lui ha fatto il 'GF' (in Argentina, ndr) e sa cosa può succedere". Galesio, insomma, si è mostrato comprensivo nei confronti di Ivana che dal canto suo ha negato di aver fatto una dichiarazione d'amore a Gianmarco Onestini. Inoltre, ha sottolineato che non le è piaciuto il comportamento dell'ex coinquilino: "Mi ha dato fastidio, perché non è mai stato chiaro nei miei confronti". Quando le è stato chiesto cosa sarebbe accaduto se Gianmarco avesse avuto una reazione diversa, la Icardi ha risposto: "Comunque la mia vita non sarebbe cambiata, volevo solo chiarire. Ora sono tornata con Luis".







