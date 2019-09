Ivana Mrazova si trova in Repubblica Ceca. Non è ancora tornata a casa, a Milano, dal fidanzato Luca Onestini. Il motivo? E' la stessa 27enne a rivelarlo sulla sua pagina Instagram: dovrà subire un intervento chirurgico che definisce inevitabile.

"Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca", esordisce Ivana rivolgendosi ai suoi fan italiani. "Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria", spiega nelle IG Stories la modella ed ex gieffina vip.

La Mrazova non entra nei dettagli ma racconta che dovrà rimanere un paio di giorni in ospedale e auccessivamente ancora un po' in Repubblica Ceca in via precauzionale, in caso di complicazioni: "Devo aspettare un altro risultato dagli esami dell’operazione - aggiunge - Questo è il motivo per il quale sono ancora qua. Però voglio che siate tranquilli, perché io sono tranquilla. Abbastanza".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 4/9/2019.