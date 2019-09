Ivana Mrazova, 27 anni, torna sul social dopo l'intervento e rassicura i fan: "E' andato tutto bene". L'ex gieffina vip, fidanzata con Luca Onestini, è tornata a casa dall'ospedale.

Ivana si trova ancora in Repubblica Ceca dove è stata operata venerdì 6 settembre. Nella giornata di domenica 8 ha ha postato una storia insieme alla sua cagnolina, una tenera chihuahua che porta sempre con sé: "Ci siamo! Con la mia nurse", ha inoltre scritto.

VIDEO

Poi lunedì 9 ha fatto sapere che le cose vanno sempre meglio: "Buongiorno a tutti, ci sentiamo dopo tre giorni - ha esordito la Mrazova - volevo dirvi che sta andando tutto bene. Adesso mi faccio una doccia. Mi riprendo un po' perché non ce la faccio più a stare così. Fuori piove e fa un freddo incredibile. Vi mando un bacio e buona giornata".

Ivana sta meglio. L'intervento è riuscito. La modella ha raccontato l'accaduto per spiegare come mai ancora non fosse tornata in Italia. Ha anche sottolineato che l'operazione era una cosa semplice, niente di particolarmente grave, senza però scendere nei particolari. Luca dal canto suo, poche ore prima che entrasse in sala operatoria, le ha scritto una bellissima dedica su Instagram: "Insieme supereremo anche questa piccola sciocchezza che ci ha tenuti fisicamente lontani per troppo tempo... Mano per mano, sorridenti e a testa alta", le sue parole.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/9/2019.