Ivana Mrazova si trova in ospedale in Repubblica Ceca per sottoporsi a un intervento chirurgico, come ha raccontato lei stessa nei giorni scorsi (senza però scendere nei particolari), e il fidanzato Luca Onestini nel giorno dell'operazione, prevista per venerdì 6 settembre, le ha voluto fare una dolce dedica via social: "Insieme supereremo anche questa piccola sciocchezza che ci ha tenuti fisicamente lontani per troppo tempo... Mano per mano. Sorridenti e a testa alta", si legge sul suo profilo Instagram.

Onestini, rimasto in Italia per motivi di lavoro, ha voluto così far sentire la sua vicinanza alla fidanzata. Ma tra i due non sono mancate nemmeno romantiche video-chiamate come mostra la stessa Ivana sul sulla sua pagina.

Inoltre, l'ex gieffina vip, prima di entrare in sala operatoria, ha postato un paio di stories direttamente dall'ospedale per mandare un messaggio ai tanti follower preoccuparti per il suo stato di salute: "Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi state scrivendo - ha esordito la Mrazova - Volevo tranquillizzarvi, non è nulla di grave come si sta scrivendo. Vi aggiornerò appena riesco". I fan sono in attesa. E il suo Luca anche se è lontano fisicamente le resta sempre vicino con il cuore.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 6/9/2019.