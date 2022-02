Ivana Mrazova piange la morte del suo cane, Teddy: il messaggio dell’ex Luca Onestini

Ivana Mrazova è fortemente addolorata, sono ore difficili per la modella 29enne, ex gieffina vip, che piange la morte del suo adorato cane, Teddy. Il Chihuahua non è riuscito a superare l’intervento a cui era stato sottoposto per rimuovere il cancro: l’animale stava lottando da tempo contro il tumore. Il suo decesso non lascia indifferente neppure Luca Onestini, ex di Ivana, che dedica un lungo messaggio al quattro zampe.

La Mazrova era da tempo che aggiornava i fan nelle sue IG Stories sulle condizioni di salute di Teddy. Il cagnolino era riuscito a superare l’operazione difficile a cui era stato sottoposto, dopo 6 ore, però, è arrivato il decesso. “Il mio amore più grande non ce l’ha fatta”, ha rivelato Ivana e ha aggiunto un cuore spezzato. La ragazza ha anche pubblicato anche una foto in cui lo stringe a sè avvolto in una coperta per l’ultima volta.

“Il mio cuore e la mia vita sono spezzati. Non posso immaginare di vivere senza di te”, ha sottolineato ancora la modella devastata. La morte del cane colpisce anche Onestini, nonostante l’addio con Ivana non sia stato proprio indolore e ora l’ex tronista di Uomini e Donne sia felicemente legato a Cristina Porta. “Abbiamo passato 4 anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e l’hai colorata di tanti momenti dolcissimi. Il tuo cuoricino per quanto mi riguarda non smetterà mai di battere. Ti voglio bene Teddino, corri e gioca anche in cielo come hai sempre fatto. Noi qui ti ricorderemo sempre”, scrive Luca. E conclude: “Vola felice piccolo Teddy”. Nessun riferimento diretto o tenere parole all’ex però.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/2/2022.