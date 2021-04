Lutto per Ivana Mrazova: è morto il padre

Un grave lutto ha colpito Ivana Mrazova: è morto il padre. La modella 28enne piange la dolorosa e prematura scomparsa dell’adorato papà. Sul social pubblica una foto che la ritrae ancora in fasce col genitore mentre fa il bagnetto con lui nella vasca e scrive semplicemente: “Ciao papà, ti amo”.

La fidanzata di Luca Onestini è devastata. Non sono chiare le cause del decesso del padre, di professione ingegnere. Nel 2005 l’uomo fu operato per un tumore al collo appena scoperto. Durante l’intervento per rimuoverlo furono lesionati per sbaglio alcuni nervi delle braccia. A causa di questo il padre di Ivana è rimasto invalido, senza più la possibilità di muovere gli arti.

Non si sa se Il papà della Mrazova sia deceduto a causa del cancro, tornato implacabile, o se la sua morte sia legata in qualche modo al Covid. La Repubblica Ceca è il paese più colpito dal Coronavirus in Europa (ha più morti per abitante di qualsiasi altro paese europeo).

Ivana, volata in patria per stare accanto ai proprio cari in un momento tanto terribile e complicato, vive il suo lutto in silenzio: per lei le condoglianze del fidanzato e pure di moltissimi amici, tra i quali Raffaello Tonon.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2021.