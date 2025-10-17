''Non so se mia mamma mi crederà'': Ivana Mrazova sul set di uno dei più importanti film che stanno girando, un vero cult, ecco quale

La 33enne, ex fidanzata di Luca Onestini, è super eccitata per essere una delle comparse

Ivana Mrazova è gasatissima. E’ stata presa sul set, per essere una delle comparse, di uno dei più importanti film che stanno girando, un vero cult: Il Diavolo Veste Prada 2. “Non so se mia mamma mi crederà”, sottolinea la 33enne nelle Storie.

La ceca, ex gieffina vip ed ex fidanzata di Luca Onestini, si fa vedere in auto mentre si sta dirigendo dove si stanno svolgendo le riprese della pellicola. “Ragazzi, oggi è una giornata super eccitante perché stiamo andando sul set di Il Diavolo Veste Prada 2. Eh sì, ebbene sì, sarò una delle comparse, però mi va benissimo. In una scena molto figa, però. In una scena molto figa ovviamente”.

La modella prosegue: “Ho detto che potrei fare qualsiasi cosa: allaccio le scarpe a Miranda Presley, le apro la porta. Va benissimo tutto. Tant'è che respiro la stessa aria, capito? Quindi io dopo oggi torno una Ivana diversa, nuova, capito? Cercherò di portarvi con me in questa esperienza”, racconta E aggiunge: “E beh, non tiratela troppo… lo faccio solo un giorno e me ne vado, capito? lo faccio un giorno e me ne vado. E’ il giorno più bello. Sì!”.

Ivana non può mostrare immagini dal set. Di ritorno dopo aver fatto la sua parte da comparsa, sempre in auto, commenta: “Eccomi di nuovo nella macchina, sto tornando dal set. Purtroppo non vi ho potuto portare con me perché ovviamente è blindatissimo, segretissimo, con delle penali incredibili se si spoilera qualcosa. Non si può spoilerare. Vi posso dire solo che è stata un'esperienza unica”.

La Mrazova conclude: “Non so se mia mamma mi crederà: le confermerò io. Comunque sì, dobbiamo aspettare che esca film. Non vedo l'ora di vederlo: pazzesco!”.