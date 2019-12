E’ Ivana Trump show da Barbara D’Urso. Ospite di ‘Live’ insieme all’ex marito Russano Rubicondi, con cui però pare sia tornata a fare coppia fissa, l’ex moglie del Presidente degli Stati Uniti non ha certamente avuto peli sulla lingua. Tranne forse riguardo proprio il suo rapporto con Rossano, su cui non è sembrata volersi esporre più di tanto.

“Siamo solo amici, ci conosciamo da 20 anni e siamo stati insieme per 10 anni”, ha detto. Una versione molto diversa da quella di Rubicondi, che seduto accanto a lei ha invece fatto sapere: “Siamo legati, questo rapporto va avanti ormai quasi da 20 anni, siamo famiglia. Forse torniamo insieme, forse ci risposiamo”.

Riccardo Signoretti in studio ha però detto di sapere che i due in questi giorni a Milano stanno dormendo nella stessa stanza d’hotel. “Dormono nello stesso hotel, ne hanno prenotati due diversi ma lui sta dormendo nella stanza dell’hotel di lei”, ha detto il direttore di ‘Nuovo’. E Rubicondi ha confermato. “Sì dormiamo insieme nella stessa stanza hotel”. Lei ha sorriso e non ha smentito.

Momento clou della serata la battuta della 70enne, che ha 23 anni più di Rossano, che invece è 47enne, sul perché le piaccia stare con uomini più giovani piuttosto che con uomini della stessa età o più anziani. “Dico sempre che preferisco fare la babysitter che la badante”, ha detto. Risate in studio. D’Urso entusiasta e Vladimir Luxuria quasi in lacrime.

Poi Ivana ha parlato anche del rapporto con l’ex marito Donald Trump (73 anni), con cui ha avuto tre figli, Donald Trump Jr, 41 anni, Ivanka, 38, ed Eric, 35. “Lui è molto impegnato ma ci parliamo una volta ogni 15 giorni”.

Parole meno carine le ha rivolte all’attuale moglie di Donald, l’ex modella est europea Melania. “Melania è bellissima, ma non fa niente di niente. Indossa degli abiti bellissimi e poi scende le scale dell’aereo, entra in una macchina e scompare. Tutto qui”, ha detto su di lei. “Non ho niente contro Melania, non mi ha fatto niente. Lei dice che io sono la prima Signora Trump e lei è la First Lady, è vero. Io odierei vivere a Washington, non mi piace la politica, non vorrei averci nulla a che fare. Voglio rimanerne fuori”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 3/12/2019.