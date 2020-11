Jacques e Gabriella di Monaco, come sono cresciuti! Ecco le nuove foto

Jacques e Gabriella di Monaco il prossimo 10 dicembre compiranno 6 anni. Charlene Wittstock condivide via social nuove foto dei suoi adorabili gemelli scattate lo scorso 20 novembre, in occasione della festa nazionale del Principato di Monaco. I bambini, simpatici e vivaci, in alcune immagini posano con il papà, il principe Alberto. Osservarli e notare come sono cresciuti in così poco tempo intenerisce il cuore: sono davvero simpatici e belli, affiatati tra loro.

Il compleanno di Jacques e Gabriella di Monaco è vicinissimo, prima ci sono gli impegni ufficiali. Così il maschietto si mette in posa con il padre in un ritratto in cui indossa lo stesso completo blu di Alberto. Giacca, cravatta e camicia, il ragazzino però è più scanzonato: siede con le gambe incrociate su un divanetto celeste davanti al genitore a cui succederà al trono. “Così fiera”, sottolinea Charlène.

La principessa pubblica anche un primo piano del bimbo e pure due foto di Gabriella, che ironica e da vera birba imita il papà alle sue spalle. “Copiona”, ironizza sul social. Le foto pubblicate in pochissimo tempo catturano un mare di ‘like’.

“Condividono tra loro un indescrivibile legame di incredibile affetto e dolcezza. Parlano tra loro tutto il tempo e, come tutti i bambini, a volte possono essere un po’ bruschi, un po’ difficili nei loro scambi, ma si sostengono a vicenda incondizionatamente”, ha detto dei figli la mamma innamorata pochi mesi fa intervistata da Point de Vue.

