James Van Der Beek e la moglie Kimberly sono devastati. Durante il weekend infatti lei ha avuto un aborto spontaneo al quarto mese di gravidanza. Il figlio che aspettavano, e che era stato annunciato pubblicamente appena il mese scorso, non c’è più. Lo ha fatto sapere l’ex stella di ‘Dawson’s Creek’ durante l’ultima puntata di ‘Dancing With The Stars’, la versione americana di ‘Ballando con le Stelle’ di concorrente nell’edizione in corso.

“Io e mia moglie Kimberly abbiamo vissuto il peggior incubo di ogni genitore che aspetta un figlio. Abbiamo perso il piccolo. La piccola anima che stavamo aspettando ha preso una scorciatoia verso quello che c’è dopo la vita, qualsiasi cosa sia. Non si sa perché capitino queste cose, questo è quello che ho detto ai miei figli. Quello che sai è però che ti uniscono ancora di più, ti dilaniano, ti rompono il cuore, rendono più profondo il modo in cui apprezzi la vita. Ti rendono più umano”, ha spiegato il 42enne visibilmente commosso.

Van Der Beek, che con la moglie ha già i figli Olivia, 9 anni, Joshua, 7, Annabel Leah, 5, Emilia, 4, e Gwendolyn, 16 mesi, ha poi voluto aggiungere un’altra riflessione tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Distrutti. Devastati. Sotto shock. Questo è come ci sentiamo adesso dopo che l’anima che pensavamo di accogliere nella nostra famiglia… ha preso una scorciatoia verso quello che c’è dopo la vita. Avevamo già affrontato questa situazione, ma mai ad un punto così avanzato della gravidanza. Stavolta c’è stata anche una terribile minaccia alla salute di Kimberly. Adesso per fortuna lei si sta riprendendo… Grazie a tutti gli amici e i colleghi che ci sono stati vicini in questi giorni”, ha scritto.

