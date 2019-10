James Van Der Beek deve amare davvero le famiglie numerose. L’attore, noto per essere stato il protagonista della serie tv ‘Dawson’s Creek’, che all’inizio degli anni 2000 ha tenuto incollati alla tv milioni di adolescenti in tutto il mondo, aspetta infatti il suo sesto figlio.

Il 42enne, attualmente concorrente dello show ‘Dancing with the Stars’, versione americana di ‘Ballando con le Stelle’, che insieme alla moglie Kimberly ha già Olivia, 8 anni, Joshua, 7, Annabel Leah, 5, Emilia, 3, e Gwendolyn, 16 mesi, ha scritto su Instagram: “Siamo eccitatissimi di annunciare che un altro piccolo gomitolo di gioia ci ha scelti per diventare la sua famiglia. Abbiamo deciso di fare la prima ecografia accompagnati dalle telecamere di ‘Dancing With The Stars’ anche se non avrei mai pensato che avremmo potuto fare una cosa del genere… ma io e Kimberly in passato avevamo già vissuto tre di questi appuntamenti per poi scoprire che non c’era battito cardiaco e lei voleva condividere questo momento”.

James, che lo scorso anno aveva raccontato proprio del trauma derivato dall’aver affrontato ben tre aborti spontanei nell’arco di poco tempo, ha poi aggiunto: “L’aborto è qualcosa di cui le persone non parlano quasi mai, e che spesso diventa un segreto. Non ci deve però essere nessuna vergogna intorno a una cosa del genere, bisogna darsi il tempo per elaborare il lutto. Abbiamo deciso di fare questa cosa con le telecamere per mostrare a tutti che non c’è niente da nascondere quando capita una cosa del genere e che invece in un momento del genere bisogna chiedere aiuto agli amici e alla famiglia. Noi fortunatamente stavolta ce ne siamo andati piangendo lacrime di gioia”.

