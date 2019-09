Dopo essersi infatuata di Elia Fongaro al "Grande Fratello Vip", Jane Alexander ormai da qualche mese è tornata insieme al compagno Gianmarco Amicarelli. Quest'ultimo, prima che lei decidesse di mettere fine alla loro storia, proprio durante il reality di Canale 5, le ha fatto la proposta di matrimonio urlando fuori dal loft di Cinecittà: "Jane, vuoi sposarmi?". Quella volta non è andata bene ma forse i fiori d'rancio ora che è tornato il sereno stanno per sbocciare: la Alexander sul suo profilo Instagram condivide uno scatto che la ritrae in abito da sposa.

L'attrice 46enne si trova nell'atelier di Antonella Rossi e appare raggiante vestita di bianco. Ha scelto una creazione in merletto e tulle da sogno. Un abito classico per un matrimonio romantico. "Ecco la sposa", scrive l'ex gieffina vip accanto alla foto. Usa anche l'hashtag "non è mai troppo tardi". L'amica Samantha De Grenet commenta: "Non mi dire!! Vi sposate?". Jane non risponde ma non smentisce nemmeno quanti in queste ore le stanno facendo gli auguri.

Forse Jane e Gianmarco hanno veramente deciso di convolare a nozze dopo la crisi dell'anno scorso che sembrava aver messo una volta per tutte la parola fine alla loro relazione.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 25/9/2019.