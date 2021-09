Jane Alexander confessa: 'Bevevo dall’ora di pranzo alle 3 di notte’

Jane Alexander non ha mai nascosto di aver avuto problemi con l’alcol. Si tratta di una sostanza molto diffusa, ma che deve essere maneggiata con cautela, visto che può dare facilmente dipendenza, soprattutto se si sta attraversando un periodo difficile. L’attrice 48enne, ospite del programma tv di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno’, ha ammesso di essere arrivata ad alzare il gomito dall’ora di pranzo a notte fonda. “Bevevo e anche tanto. All’inizio era tutto ok, poi ho cominciato a sentirmi male. Bevevo sempre: quando ero felice e quando ero triste. Uscivo a pranzo e tornavo alle 3 di mattina senza mai smettere di bere”, ha raccontato.

Uscirne non è stato facile, ma tra l’aiuto del fidanzato Gianmarco Amicarelli e quello degli Alcolisti Anonimi, Jane ce l’ha messa tutta e oggi la situazione è sotto controllo. “Ho capito da sola che c’era un problema. Quando si sbaglia lo si riconosce, ed è importante saper interrompere tutto. L’amore di Gianmarco mi ha aiutato tantissimo, anche durante le sedute di Alcolisti Anonimi. Ora sono una persona felice, ne sento la mancanza ma so di dovermi limitare e ci riesco”, ha aggiunto.

Durante l’ospitata tv l’ex gieffina ha anche parlato di suo figlio Damiano, venuto al mondo nel 2003 dall’amore con l’allora compagno Christain Schiozzi. “Mio padre era l’unico uomo che mi ha sempre capito, più di tutti. Quando a mio padre avevano diagnosticato un tumore e gli avevano dato due anni di vita, avevo appena conosciuto il padre di Damiano sul set di 'Elisa di Rivombrosa'. Per cui, avevo il desiderio di dargli un nipote prima che morisse. 'Ti andrebbe di fare un figlio con me?' ho chiesto a Christian: così è stato. Lo teneva in braccio, era dolce e contentissimo”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2021.