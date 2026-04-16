Jannik Sinner festeggia il primato mondiale con la fidanzata Laila Hasanovic a Monte Carlo, ecco dove: le immagini

Lo sportivo 24enne ha vinto il Master 1000 ed è nuovamente numero uno della classifica Atp

Al tavolo canta “We are the champions” con tutti gli altri: con i due anche Alessandro Benetton

Ha vinto il Masters 1000 ed è nuovamente numero uno della classifica Atp. Jannik Sinner festeggia il primato mondiale con la fidanzata Laila Hasanovic a Monte Carlo, lo fa nel lussuosissimo ristorante Cipriani. Con loro seduto al tavolo c’è anche Alessandro Benetton. E’ una sua fan che pubblica il video nelle sue Storie. Il breve filmato diventa immediatamente virale.

Jannik Sinner festeggia il primato mondiale con la fidanzata Laila Hasanovic a Monte Carlo, ecco dove

Lo sportivo 24enne ha battuto il rivale Alcaraz in finale e ora guarda tutti dall'alto della sua posizione. Nel locale, con tanto di ‘fazzolettata’, canta insieme a tutti i presenti “We are the champions”. Il clima è euforico, una serata da ricordare.

Il 24enne e la 25enne sono nel lussuoso Cipriani, con loro anche Alessandro Benetton

Lo sportivo è euforico: ha vinto il Master 1000 ed è nuovamente numero uno della classifica Atp

La storia d’amore tra Sinner e la modella danese 25enne va a gonfie vele. I due hanno iniziato la relazione intorno all’estate del 2025. Le prime indiscrezioni sulla nuova coppia sono apparse a maggio e le conferme fotografiche sono arrivate nei mesi successivi. La coppia è uscita allo scoperto ufficialmente verso l'autunno 2025, con Laila presente al fianco di Sinner in vari tornei, tra cui Vienna e le ATP Finals di Torino.