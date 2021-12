Jared Leto compie 50 anni: incredibile come per lui il tempo si sia fermato

Jared Leto festeggia 50 anni. E’ incredibile come per il divo il tempo si sia fermato. L’attore, tra i più acclamati al mondo, festeggia il mezzo secolo, ma sembra ancora un trentenne. Icona indiscussa dello stile glam-rock, condivide sul social una foto a torso nudo eccentrica in cui celebra il compleanno con una torta arcobaleno, la bocca sporca di rosso a causa del dolce lo fa sembrare un sensualissimo vampiro.

Sembra non invecchiare mai. Jared Leto, premio Oscar, artista tra i più richiesti a Hollywood, cattura una pioggia di ‘like’: le donne lo adorano, gli uomini altrettanto. I suoi oltre 10 milioni di fan gli fanno gli auguri, lui ringrazia così e mostra i muscoli da adone, mandando in brodo di giuggiole i follower.

Sempre impegnato sul set, dopo House of Gucci, in cui ha recitato nei panni di Paolo Gucci accanto a Lady Gaga e Adam Driver, Leto arriverà sul grande schermo con il cinecomic Morbius, in uscita il prossimo 3 febbraio. Nella pellicola interpreta Michael Morbius, un biochimico che, proprio come nello scatto pubblicato su Instagram, si trasforma in un adorabile ‘succhia sangue’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/12/2021.