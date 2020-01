Non si può di certo dire che siano passati inosservati: Jared Leto e Ghali hanno stupito davvero tutti con il loro look in occasione della sfilata di Gucci alla Fashion Week di Milano, in corso in questi giorni. L’attore americano e il cantante italiano si sono presentati coloratissimi e molto eccentrici alla presentazione della collezione autunno/inverno 2020/2021. Il divo 48enne, che non dimostra affatto la sua età, ha scelto una maglia floreale, una giacca blu, un cappello larghissimo, un paio di stivali dorati, ma soprattutto un paio di pantaloni viola a zampa stile febbre del sabato sera.

Ghali, rapper milanese di origini tunisine, si è presentato con un cappotto rosa shocking, pantaloni neri e un paio di stivaletti dello stesso colore. In mano una borsa contenente un cuscino. Un outfit che ha fatto sorridere molti, e forse lo stesso artista 26enne, che infatti nelle immagini dei fotografi se la ride di gusto con un amico vestito in modo altrettanto eccentrico.

Una cosa è certa: i due hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti e anche di chi si trovava a passare per caso da quelle parti. Per non parlare della stampa, rimasta inizialmente un po’ interdetta. Chissà se Ghali si sarà fatto consigliare dalla compagna, Maria Carla Boscono (una delle poche supermodel italiane attive negli ultimi anni), che di moda se ne intende.

15/1/2020